В Сургуте рассказали, почему из-под крана идет грязная вода и когда ситуация улучшится

Жители Сургута в сентябре снова столкнулись с ухудшением качества воды из-под крана. Под публикациями в соцсетях десятки комментариев: горожане говорят, что ситуация длится уже не первый год. На брифинге в администрации Сургута представители Горводоканала, Городских тепловых сетей и управляющей компании дали развернутые пояснения: в чем причина, какие меры предпринимаются и как горожане могут добиться перерасчета за некачественную услугу.

Как пояснил главный инженер СГМУП «ГВК» Василий Смехов, текущая ситуация − результат действия сразу нескольких факторов, которые не связаны с аварийной ситуацией, среди них: промывка труб, подготовка к отопительному сезону, тупиковые сети, которые на сегодня не закольцованы с основными водоводами, а также значительное увеличение объемов водопотребления.:

«Это и плановая промывка сетей, и подготовка инженерных коммуникаций к отопительному сезону, и резкий рост водопотребления после возвращения горожан из отпусков. Какие-либо аварийные события, которые могли бы повлиять на ухудшение качества воды, зафиксированы не были. Эта история, можно сказать, имела место и в прошлые годы. Меры, естественно, предпринимались с первого дня. Незамедлительно начали выполняться гидравлические промывки участки водопроводных сетей. Сейчас работы ведутся на 14 участках», – отметил он.

Вышеуказанные факторы приводят к изменениям в гидравлических режимах, при которых увеличивается скорость потока воды в трубах. Это, в свою очередь, вызывает поднятие железистого осадка со стенок, который затем попадает в водопровод. Специалисты отметили, что осадок – это отложение железа, и ничего более.

Смехов также подчеркнул, что сургутская водопроводная сеть кольцевая, то есть изменение качества воды в одной части города может повлиять на другие районы.

Отметим, что только в этом году в Сургуте планируют промыть около 100 километров сетей. «Городские тепловые сети» осуществят промывку 56 км сетей, а «Горводоканал» – 32 км. На момент брифинга промывка уже выполнена на 60% от плана.

«Может быть много различных причин. Одна из основных − это изменение гидравлических режимов, которое ведет к ухудшению качества воды. В ее составе, все мы прекрасно понимаем, содержится железо, оно там в нормативе, но тем не менее оно есть и имеет свойство накапливаться. Потоки тоже могут меняться в зависимости от времени суток сезона отпусков, от Пасхи от Нового года, гидравлика меняется все время соответственно. Промывать сеть просто невозможно, грубо говоря, каждый день. И все эти изменения гидравлических режимов, естественно, приводят к ухудшению качества. <…> Когда мы проводим работы, промываем, сливаем, отключаем и потом вновь запускаем системы, это приводит к бурлению, взвеси поднимаются со стенок труб, и вода на некоторое время ухудшается», − поддержал его заместитель главного инженера СГМУП «ГТС» Виталий Бегичев.

Бегичев также добавил, что в этом году помимо плановых работ уже промыто 6,5 км сетей внепланово по обращениям граждан. Работы продолжатся до конца осени.

«Практически мы основные транзитеры, по объему у нас 163 километра сетей холодного водоснабжения. Потому что горячее водоснабжение тоже относится к водоснабжению, об этом тоже надо не забывать. Но горячее водоснабжение напрямую связано с ресурсом холодного водоснабжения, потому что горячая вода появляется, когда приходит холодная вода, она нагревается у нас в теплообменниках. Моем сети горячего водоснабжения, их в два раза больше, потому что это подающий трубопровод и циркуляционный трубопровод. Итого мы за лето моем три трубы, это холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, циркуляционный трубопровод и подающий. Грубо говоря, это три трубопровода мы промываем в летний период. Но не 100%, это большой объем», − подчеркнул представитель «ГТС».

Специалисты обратили внимание, что жалобы от горожан действительно поступают, и их фиксируют по всем каналам.

«На сегодня подтверждено 29 многоквартирных домов с отклонениями качества. Задействовано порядка 14 ЦТП, плюс дома на прямых подключениях от магистральных водоводов», – сообщил Смехов.

«У нас обращения пошли где-то с 1 сентября заявки. Если сравнивать с предыдущими периодами, то здесь однозначно нельзя сказать, стало хуже или лучше, потому что все зависит от района города. Восточный район, практически обращений не было. Центральный район, с него началось, тоже как бы не массово. Потом на западный район переключались. Но такого, чтобы стало хуже, я бы не сказал», − также заявил главный инженер управляющей организации Алексей Бойко.

Что касается перерасчетов за некачественную услугу, заместитель директора Горводоканала Дмитрий Данилов пояснил:

«Если проблема массовая и у нас есть информация по домам, то делать перерасчет будут автоматически − жителям никуда обращаться не нужно. Информация о перерасчете может появиться в квитанциях на следующий месяц, если мы не успеваем закрыть период».

Но если ситуация точечная, например, грязная вода идет только из одного стояка или в одной квартире − перерасчет возможен только после подачи заявки в диспетчерскую управляющей организации или в Горводоканал.

По словам Василия Смехова, в Сургуте действует долгосрочный план по улучшению качества водоснабжения, рассчитанный до 2026 года. Он включает:

системную промывку сетей (в том числе крупных водоводов);

переход на полиэтиленовые трубы, которые не подвержены коррозии;

закольцовку сетей (например, между восточной и центральной частями города);

повышение качества водоподготовки на очистных сооружениях.

«Это комплексный план, реализуемый с 2024 по 2026 год. Понятно, что это определенный этап, но мы должны в 2026 году увидеть результат», – добавил он.