​Максим Слепов вручил ключи от новых квартир восьми молодым сургутянам из числа детей-сирот

Сургутским детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, вручили ключи от новых квартир

​Максим Слепов вручил ключи от новых квартир восьми молодым сургутянам из числа детей-сирот
Фото t.me/slepovsurgut

В Сургуте восьми юношам и девушкам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручили ключи от новых квартир. Торжественная церемония прошла с участием главы города Максима Слепова.

Каждая квартира — благоустроенное и комфортное жилье, полностью готовое к проживанию. Как отметил градоначальник, застройщик обеспечил квартиры необходимой мебелью, чтобы новоселы могли заезжать и начинать самостоятельную жизнь сразу после получения ключей.

«Пожелал ребятам тепла и уюта в новом доме. Свой дом – это важное условие для жизни человека. Для этих юных сургутян — еще и символ взрослой, самостоятельной жизни, уверенность в завтрашнем дне и основа для построения будущего», — подчеркнул Максим Слепов.

В общей сложности только в сентябре текущего года молодым сургутянам передали 11 квартир. С 2022 года в городе детям-сиротам предоставлено почти 500 квартир. Кроме того, до конца года правительство Югры планирует приобрести для сургутских сирот еще 64 квартиры. По словам главы Сургута, решение этой важной государственной задачи возможно только в тесном взаимодействии муниципалитета и региона.


Сегодня в 17:58, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Яндекс.Метрика