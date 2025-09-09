В Сургуте детям и их родителям помогут справиться с кибербуллингом

С 1 по 30 сентября в Сургуте проходит всероссийская акция «Безопасность в сети – вместе против буллинга». Ее организует Детский телефон доверия по номеру 8-800-2000-122 и короткому номеру 124. В рамках акции дети, подростки и родители могут получить бесплатные консультации психологов, а также рекомендации по безопасному поведению в интернете, рассказали в городской администрации.

«В современном мире взрослые и дети все чаще сталкиваются с кибербуллингом – формой травли, которая происходит в цифровом пространстве, то есть в сети интернет. Она включает в себя разные виды агрессии, такие как оскорбления и злые шутки в сообщениях или комментариях, публикацию личной информации без согласия, угрозы и создание компрометирующего контента. Кибербуллинг может принимать формы бойкота, домогательства, троллинга. Это длительное и целенаправленное давление на человека в сети, которое может вызвать серьезные психологические последствия, включая тревожность и эмоциональные травмы. Жертвой кибербуллинга может стать любой пользователь интернета», – говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, как можно распознать, что человек столкнулся с буллингом в интернете:

Изменение настроения: человек становится грустным, раздражительным, тревожным, избегает общения с друзьями, боится выходить из дома, заниматься привычными делами.

Изменение поведения: удаление или блокировка страниц в социальных сетях без объяснения причин, уединение, скрытность при работе с гаджетами.

Физические симптомы: бессонница, потеря аппетита, головные боли, боль в животе и другие проявления стресса.