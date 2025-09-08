Последний аварийный дом в центральной части Сургута был снесен

В Сургуте снесен последний аварийный дом в центральной части города. Здание находилось в 19-м микрорайоне на улице Сибирской и ранее было признано непригодным для проживания.

Когда-то в нем жили 15 семей. Расселение началось в 2020 году: часть жителей переехала в новые квартиры в домах по улицам Усольцева, Есенина и Сосновой в микрорайоне «Марьина гора». Пять семей воспользовались правом на денежные выплаты по рыночной стоимости жилья.

Снос дома на Сибирской стал десятой ликвидацией аварийного деревянного здания в 2025 году. В начале года в Сургуте числилось 19 таких объектов. На сегодняшний день девять уже демонтированы, и еще шесть полностью расселены и готовы к сносу.

Параллельно в городе продолжается программа по расселению жителей из капитальных домов, признанных аварийными. Она выполнена уже на 85%.

Напомним, что программа переселения из деревянного жилфонда, признанного аварийным до 2017 года, завершилась в Сургуте еще в 2024 году, раньше установленного срока. А программа по домам, включенным в реестр после 2017 года, выполнена на пять лет раньше плана, установленного правительством Югры до 2030 года.