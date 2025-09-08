16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2
USD  81,5556   EUR  95,4792  

Новости

За два дня ярмарку «Товары земли югорской» в центре Сургута посетили более 60 тысяч человек

Как в Сургут впервые приехали «Товары земли югорской»

За два дня ярмарку «Товары земли югорской» в центре Сургута посетили более 60 тысяч человек
Фото администрации Сургута

В Сургуте впервые состоялась выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской», ставшая частью празднования 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа, а также Дня нефтяной и газовой промышленности. На центральной площади города более 150 предпринимателей из разных уголков региона представили свою продукцию — мясные и рыбные деликатесы, фермерские продукты, травяные чаи, дикоросы, натуральные сладости и изделия ручной работы.

Торжественное открытие состоялось 6 сентября. В мероприятии приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, заместитель губернатора Наталья Огородникова, а также глава Сургута Максим Слепов.

По словам Руслана Кухарука, именно запросы предпринимателей и потребителей стали причиной расширения географии проекта: «Во время проведения ярмарки в Ханты-Мансийске получил большой запрос на то, чтобы проводить мероприятие не только в столице округа, но и в других муниципалитетах. Впервые «Товары земли Югорской» принимает Сургут. Здесь удалось пообщаться практически с каждым предпринимателем. Все говорили о росте проходимости и спроса. Также обсудили с товаропроизводителями вопросы донастройки мер поддержки. Важно понимать, какие конкретно инструменты сегодня наиболее востребованы».

Заместитель губернатора Наталья Огородникова отметила, что выставка — это не просто демонстрация товаров, а возможность показать результаты труда, в который вложены душа и мастерство: «Более 150 предпринимателей представляют не только продукты, но и результаты труда. Мы понимаем, как важно поддерживать наших производителей. Югра уже признана лидером по поддержке органического производства. Здесь представлены достойные мясные и рыбные товары, снэки и другая продукция. С удовольствием приобретаю ее сама. Желаю предпринимателям двигаться дальше, производить новые товары и прославлять Югру».

Глава Сургута Максим Слепов подчеркнул историческое значение ярмарки для города: «У нас большой праздник – впервые принимаем выставку «Товары земли Югорской». Сургутские производители достойно представляют город. Сургут, основанный более 430 лет назад, славился своими ярмарками и купцами. Здесь столетиями торговали рыбой, пушниной, дарами Сибири. Сегодня мы продолжаем эту традицию, принимая гостей из других муниципалитетов. Желаю участникам хороших продаж и новых партнеров, а гостям – приятных покупок и отличного настроения».

Сургут представили 35 товаропроизводителей. Среди них — опытные участники окружных ярмарок. Так, предприниматель Александр Артеменко рассказал о своей продукции: «Занимаюсь производством консервированных блюд из диких животных в реторт-пакетах, а также сувениров. Продукция пользуется спросом: ее удобно брать на рыбалку, охоту, в походы. Она востребована и в быту — разогрел и поел. Часть продукции мы отправляем в зону специальной военной операции как гуманитарную помощь. Для меня ярмарка — это прежде всего возможность заявить о себе и найти новых покупателей».

В течение всего дня на главной площади для гостей ярмарки выступали творческие коллективы Сургута и округа, создавая атмосферу праздника и народного единства.

По словам Руслана Кухарука, выставка в Сургуте превзошла ожидания: «За два дня здесь побывало рекордное количество посетителей – свыше 60 тысяч человек. Продано 17 870 килограммов продуктов и более 2 600 единиц продукции креативных индустрий. Уже сейчас можем сказать, что результат оправдал ожидания. Предприниматели отмечают рост спроса за счет увеличения проходимости. Мы обсудили перспективы развития бизнеса и меры поддержки для продвижения региональных брендов. Спасибо участникам и гостям за внимание и вовлеченность!»

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» стала не только торговой площадкой, но и важным социально-экономическим событием. Она позволила жителям крупнейшего города Югры ближе познакомиться с региональной продукцией, а предпринимателям — укрепить связи, найти новых партнеров и покупателей.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:59, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdR8d9G
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdR8d9G реклама на siapress.ru 
