Суд назначил семь лет строгого режима сургутянину, напавшему на аптеку с ножом

В Сургуте мужчина получил семь лет колонии строгого режима за попытку ограбить аптеку с ножом. Мужчина признан виновным в разбое с применением оружия и незаконным проникновением в помещение (ч. 3 ст. 162 УК РФ), сообщает городская прокуратура.

По материалам дела, злоумышленник ворвался в аптеку, выбил дверь в служебное помещение и, угрожая туристическим ножом типа «бабочка», потребовал у фармацевта деньги. Однако потерпевшая не растерялась – она применила перцовый баллончик, после чего нападавший сбежал.

Как уточнили в прокуратуре, сотрудница аптеки не пострадала. Ее быстрая реакция помогла предотвратить преступление и сохранить имущество.