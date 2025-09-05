В Сургуте кардиолог на первом дежурстве спас жизнь человека

В Сургуте молодой врач спас жизнь пациенту уже во время своего первого дежурства. Кардиолог Окружного кардиодиспансера Александр Тыщенко сумел распознать редкое и крайне опасное заболевание — расслоение аорты, при котором счёт идёт на минуты.

Экстренное КТ подтвердило диагноз. Ночь для дежурной бригады превратилась в настоящую борьбу за жизнь: команда кардиохирургов выполнила сложнейшую операцию по протезированию восходящего отдела аорты и дуги. Сегодня пациент идёт на поправку.

Александр признаётся, что справиться с волнением помогла серьёзная практическая подготовка и поддержка опытных коллег. «В медицине один в поле не воин — только командная работа спасает жизни», — говорит молодой врач, отмечая, что именно слаженные действия специалистов стали ключом к успешному исходу операции.

Кардиолог прошёл ординатуру на кафедре кардиологии Медицинского института СурГУ. Сегодня эта база является одним из главных центров подготовки кадров для здравоохранения региона: более 300 специалистов уже работают в медицинских организациях Югры. Только в этом году 36 выпускников вузов приступили к ординатуре по самым востребованным направлениям — от кардиологии и реаниматологии до генетики и реабилитации.