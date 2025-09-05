Новые общественные туалеты появились на проспекте Мира и на улице 30 лет Победы в Сургуте

В Сургуте работать два новых общественных туалета – на проспекте Мира и в сквере «Строитель» на улице 30 лет Победы. Как рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко, модули работают в тестовом режиме, но уже открыты для горожан.

«Все туалетные модули одинаковы по оснащению. Мы еще два года назад разработали универсальный для наших условий туалетный модуль, более утепленный, чем на рынке представлены модели. Внутри − две кабины. Кабина для маломобильных групп, комната матери и ребенка с пеленальным столиком и отделение мужское и женское. Также имеется технологическое отделение, где установлены все инженерные системы для обеспечения функционирования туалетных модулей», − поделилась Николаенко.

Стоимость одного такого модуля − около 2,5 миллиона рублей. Уборка проводится четыре раза в день, а раз в неделю − полная санитарная обработка. Все туалеты бесплатны и работают ежедневно с 9:00 до 22:00.

Всего на общественных территориях города сейчас функционируют 12 общественных туалетов. Еще четыре − установлены, но пока закрыты: при приемке были выявлены строительные недочеты. Они расположены в Крылов-парке, районе бывшего речвокзала, сквере у лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина и в сквере Энергетиков. По словам директора МКУ, подрядчик устраняет замечания, ввод в эксплуатацию ожидается после 15 сентября.

Еще три модуля, которые подключаются к центральным коммуникациям, откроются до конца октября. Они расположены в сквере Журналистов на пересечении улицы Ленина и Бульвара Свободы. Таким образом, к осени в Сургуте будет работать уже 19 общественных туалетов.

«Туалеты у нас функционируют круглогодично. За единственным исключением, когда происходит поломка оборудования, либо акт вандализма, что, еще раз повторюсь, к сожалению, происходит достаточно часто. Много уходит сил у подрядной организации на устранение этих актов вандализма. Открывают краны, вытекает вода. Забивают унитазы: памперсы, шишки, камни. Даже простынь вытаскивали. Поэтому хотелось бы, чтобы жители бережно относились к муниципальному имуществу», − обратила внимание Ирина Николаенко.

Первые уличные туалеты начали появляться в Сургуте с 2018 года. Сейчас они есть в парке за Саймой, «Кедровом логу», 31 микрорайоне, на главной площади и других общественных пространствах.