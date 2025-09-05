Сургутский театр открывает 26-й сезон спектаклями «Онегин» и «Пиноккио»

В следующую пятницу, 12 сентября, Сургутский музыкально-драматический театр открывает новый, 26-й сезон. Зрителей ждут два спектакля об индивидуалистах. 12 сентября состоится показ «Онегина» для взрослых, а 14 сентября ‒ «Пиноккио». Об этом редакции siapress.ru рассказали в пресс-службе театра.

Первые показы спектаклей пройдут на сцене большого зала Сургутской филармонии из-за продолжающегося капремонта в здании театра.

«Из-за капремонта мы снова открываем сезон вне родных стен, в Сургутской филармонии. Признательны руководству учреждения за безупречное выстраивание взаимодействия. Также благодарны нашим зрителям, они вполне вошли в наше положение и четко отслеживают, по каким сценическим площадкам Сургута «кочуют» наши постановки. Никто не путает места показа спектаклей, никто не в претензии к театру», ‒ отметила директор театра Светлана Астраханцева.

Уже 19-21 сентября театр примет гостей из Подмосковья: Щелковский театр покажет на сцене ЦКиД «Камертон» музыкальную комедию «Убийство на улице Лурсин», драму «Стакан воды» и сказку «Маленькая колдунья».

В течение сезона сургутян также ждут премьеры: в ноябре ‒ драма «Чайка» по пьесе Антона Чехова, к Новому году ‒ сказка «Маленькая портниха», к 8 Марта ‒ концертная программа по советскому ретро, а в конце сезона ‒ драма «Калина красная». Кроме того, театр представит несколько новых спектаклей-читок. На премьерную читку «Старик и море» билеты уже раскуплены.

Сургутский театр продолжит гастрольную деятельность: 27 сентября в Когалыме, на сцене филиала Малого театра, покажут сказку «Когда часы 12 бьют…». До этого коллектив выступит в Москве с драмой «Сахарный ребенок».

Большинство спектаклей доступны по «Пушкинской карте».