В Сургуте сломали двери и забор у заброшенного здания на проспекте Ленина

У заброшенного здания, которое располагается по соседству с бывшим кинотеатром «Аврора», сломали забор. Сейчас объект остается открытым и попасть на его территорию может любой желающий. Об этом редакции siapress.ru рассказал горожанин Владислав Л.

«Раньше вы писали, что там была просто дыра в заборе, а сейчас его вообще сломали. Там с помощью досок держались три профлиста ‒ они-то и упали. Думаю, кто-то специально его доломал. Я еще на территорию зашел, посмотреть, есть ли кто-то там, но никого не встретил», ‒ рассказал источник.

По словам очевидца, на первом этаже заброшенного здания были сломаны еще и двери.

«Одна дверь просто открыта была, другая вовсе с петель снята. Заходи кому не лень. Рядом мусора очень много: стекло, бычки, какие-то тряпки. Мусорка одним словом», ‒ уточнил горожанин.

По словам собственного источника siapress.ru заброшенное здание по адресу проспект Ленина, 57 не является муниципальным. О собственнике объекта также ничего не известно.

Редакция дополнительно направила запрос в администрацию Сургута для уточнения информации. Материал будет дополняться.