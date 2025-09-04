В Сургуте на ремонт тротуаров потратили рекордные полтора млрд рублей

В Сургуте завершается программа ремонта тротуаров. Из десяти объектов семь уже готовы почти на 90%, рассказал корреспонденту siapress.ru начальник отдела ремонта дорог МКУ «ДДТиЖКК» администрации города Игорь Назаров.

«Только один объект еще не начали ‒ это участок проспекта Мира от улицы Маяковского до 30 лет Победы. Подрядчик выйдет туда в ближайшее время. Однозначно успеем до 31 октября, у компании «ЮВИС» достаточно ресурсов», ‒ отметил Назаров.

По словам спикера, ремонт тротуаров включает демонтаж старого покрытия, создание нового щебеночного основания, укладку плитки или асфальтобетона и замену бортовых камней.

Помимо этого, капитальный ремонт тротуара идет в районе ТЦ «Аура». Работы уже практически завершены и находятся на стадии приемки. На проспекте Мира часть тротуара восстановили, часть ‒ оборудуют заново.

«В целом сумма всех контрактов в этом году превысила 1,5 млрд рублей ‒ рекордный объем финансирования. Основная часть средств поступила из городского бюджета, около 400 млн рублей выделены по нацпроектам. В их рамках ведутся ремонты на проспекте Ленина (два участка) и улице Югорской, где двухлетний контракт близок к завершению», ‒ добавил Игорь Назаров.

Среди уже завершенных объектов ‒ улицы Юности и Бахилова, а также один из участков проспекта Ленина. Все работы проходят комиссионную приемку с участием департамента городского хозяйства. Недочеты устраняются подрядчиками, после чего производится окончательная оплата.