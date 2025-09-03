16+
​В Сургуте почтили память жертв терроризма

На Мемориале Славы в Сургуте почтили память жертв терроризма

​В Сургуте почтили память жертв терроризма
Фото и видео администрации Сургута

В Сургуте почтили память жертв террористических актов. На Мемориале Славы состоялся митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями осени 2004 года, когда террористы захватили школу в Беслане. В заложниках тогда оказались 1128 человек, большинство из них – дети. Жертвами теракта стали 334 человека.

В мероприятии приняли участие представители администрации и Думы Сургута, силовых структур, религиозных конфессий, национально-культурных и общественных объединений.

Заместитель главы города Виталий Малыхин подчеркнул значимость сохранения памяти и гражданской стойкости: «Сегодня, вспоминая жертв трагедии Беслана, мы также вспоминаем всех жертв тех бессмысленных и ужасных террористических актов, которые произошли на территории нашей страны и на территории всего мира. Несмотря на любые удары, наша общая задача – сохранять трезвость мыслей, рассудка, сохранять волю и выдержку. И беречь самое дорогое, что у нас есть – мир в наших домах, спокойствие и благополучие мирных граждан, наших детей».

В память о жертвах терактов и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, была объявлена минута молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню.


Сегодня в 17:30
