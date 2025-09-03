Бывшему мэру Сургута вновь продлили меру пресечения по делу о подкупе

Бывший глава Сургута Андрей Филатов останется под домашним арестом еще на два месяца. Ранее мера пресечения действовала до 2 сентября, сообщили СургутИнформ-ТВ в пресс-службе «Суды Югры».

Филатов проходит обвиняемым по уголовному делу о подкупе. Он фигурирует в деле вместе с четырьмя предполагаемыми сообщниками. По версии следствия, речь идет о коррупционной схеме, связанной с обслуживанием жилфонда в Нижневартовске.

Изначально Филатов находился под стражей, однако позднее мера пресечения была смягчена – его перевели под домашний арест.