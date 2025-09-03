Более 60 мигрантов проверили в Сургуте возле торгового центра «Аура»

В Сургуте возле ТЦ «Аура» полицейские устроили масштабный рейд по проверке миграционного законодательства. Правоохранители остановили более 60 иностранных граждан, рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Всех иностранцев доставили в отдел по вопросам миграции для обязательных процедур: снятия отпечатков пальцев, проверки документов и выяснения возможной причастности к противоправной деятельности. В результате на нескольких из них составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в стране и несоблюдение целей въезда.

В полиции подчеркнули, что такие рейды проходят регулярно и направлены на профилактику правонарушений и обеспечение правопорядка в городе.