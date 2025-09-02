В Сургутском районе подвели итоги летнего отдыха и оздоровления детей

В Сургутском районе подвели итоги летней оздоровительной кампании детей. В этом году организованным отдыхом в муниципалитете и за его пределами было охвачено 4 899 ребят. На проведение кампании направили 134,7 млн рублей консолидированного бюджета, из которых основная часть – 112,6 млн рублей – предоставлена правительством Югры.

По словам главы района Андрея Трубецкого, благодаря комплексной поддержке властей удалось охватить различными форматами отдыха детей самых разных категорий.

На территории Сургутского района 4 126 школьников отдохнули в 38 лагерях. В их числе 2 910 ребят провели каникулы в 20 пришкольных лагерях. Ещё 424 юных дарования приняли участие в творческих программах, которые проходили на площадках школ искусств.

Впервые этим летом Центр детского творчества организовал собственные локации в Белом Яре, Лянторе и Фёдоровском, где отдохнули 120 школьников. Кроме того, порядка 140 ребят прошли смены в четырёх лагерях труда и отдыха, которые работали на базе Лянторской школы № 6, Ляминской, Угутской и Белоярской школ.

Особое внимание уделили детям с особыми потребностями и находящимся в трудной жизненной ситуации: 108 школьников провели часть каникул в лагерях, организованных на базе Солнечной школы-интерната и Сургутского районного центра помощи семье и детям.

Важным направлением стали круглосуточные смены. Так, 424 ребёнка побывали в лагерях «Кар-Тохи. Навыки будущего» в Русскинской и «Атлас Талантов Югры» в Ляминой. Русскинской лагерь также принял 100 гостей из Макеевки. Большинство программ в этом году носили патриотический характер и были приурочены к 80-летию Победы.

Помимо местных программ, 773 школьника отдохнули в здравницах других регионов – Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областей, Дагестана, Башкирии и Татарстана. Впервые детей с сахарным диабетом направили на оздоровление в санаторий «Маян».

Как отметил Андрей Трубецкой, внимание было уделено всем категориям семей: в летних и выездных лагерях отдохнули дети участников СВО, представители коренных малочисленных народов Севера, ребята из многодетных семей и находящиеся под опекой.