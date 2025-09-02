В ботаническом саду Сургута завершается полевой сезон

В Ботаническом саду Сургута подходит к завершению полевой сезон. Одним из его итогов стал сбор урожая злаковых культур, которые ранее не выращивались в северных условиях, сообщается в группе ботсада в VK.

Как отмечают специалисты, эксперименты по внедрению новых для региона сельскохозяйственных культур имеют большое значение для продовольственной безопасности и экономического развития округа. Кроме того, некоторые растения могут быть использованы и в ландшафтном дизайне.

Этим летом на базе Ботанического сада были заложены специальные экспериментальные площадки, где испытывались такие злаковые культуры, как могар, просо, чумиза, пайза и суданская трава. Уже к завершению сезона учёные получили первые результаты, позволяющие оценить перспективность их дальнейшего выращивания в условиях ХМАО.

Настоящим рекордсменом эксперимента стал могар сорта «Аскет». На участке площадью всего один квадратный метр удалось собрать 5 килограммов сырой массы. Такой результат специалисты называют показательным, ведь он демонстрирует высокую адаптивность культуры к суровому климату региона.

В Ботаническом саду подчеркивают, что работа по испытанию новых сельскохозяйственных культур продолжится. Полученные данные помогут в дальнейшем формировать практические рекомендации для фермеров и аграриев округа.