Фестиваль «Югорская уха» завершился победой сургутян

30 августа в Пыть-Яхе прошёл межмуниципальный фестиваль «Югорская уха», собравший девять команд из разных городов Югры. Участники состязались в кулинарном мастерстве и творческих инициативах, демонстрируя свои таланты и оригинальный подход к традиционному блюду северной кухни.

По итогам конкурса победителем стала команда из Сургута «Сургутские щуки!». Жюри высоко оценило как вкус приготовленной ими ухи, так и творческую программу. Таким образом, сургутяне заняли почётное первое место и стали лучшими среди участников фестиваля.

Представители команды поблагодарили администрацию Пыть-Яха и местную молодёжную организацию «Активист» за высокий уровень организации мероприятия и тёплый приём.

Фестиваль «Югорская уха» проводился в рамках соглашения о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований округа. Его цель – развитие крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск, а также укрепление культурных и социальных связей между муниципалитетами региона.