Россияне смогут путешествовать по Китаю по загранпаспорту до 30 дней

Китай объявил о введении безвизового режима для граждан России − правило вступит в силу 15 сентября 2025 года и будет действовать год, до 14 сентября 2026-го. Россияне смогут свободно въезжать в страну по загранпаспорту сроком до 30 дней − для туризма, деловых поездок, визита к родственникам, экскурсионных и обменных программ. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

Как отмечают в АТОР, это решение КНР может увеличить турпоток из России на 30-40%. До этого туристы могли попасть в материковый Китай либо через оформление визы, либо в составе организованных групп − теперь поездки станут намного доступнее.

По словам руководителя Центра горящих туров Александры Баталовой, направление уже давно пользуется спросом у жителей Сургута:

«Сургутяне активно путешествуют по миру, и Китай не исключение. Туда ездят как на материковую часть, так и на остров Хайнань − пляжный отдых. Вылеты удобные: из Новосибирска, Екатеринбурга и даже Казахстана. Для нас это не новое направление, но упрощение въезда, конечно, добавит интереса», − отметила она в разговоре с siapress.ru.

Хайнань уже сейчас считается безвизовым направлением, если турист летит напрямую на остров. Аналогично обстоит ситуация с Гонконгом. Также у туроператоров есть практика оформления групповой визы по прилету − если в составе более пяти человек.

Как подчеркивает руководитель Центра, планируя поездку, туристам стоит учитывать сезонность:

«Август и сентябрь − не лучшее время для пляжного отдыха на Хайнане. Недавно, 24 августа, на остров обрушился тайфун. Он был третьей категории, не слишком сильный, но все же нанес ущерб. Наших туристов это, правда, не испугало, наоборот, их порадовала экзотика», − добавила эксперт.

Ранее Китай уже расширил безвизовый режим для граждан 43 стран, включая Францию, Японию, Германию, Бразилию и другие. Россия присоединится к этому списку в середине сентября.