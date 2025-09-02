На въезде в Сургут появятся новые остановочные павильоны

На 5-м километре улицы Аэрофлотская в Сургуте начали устанавливать новые остановочные комплексы. Уже смонтирован каркас павильонов и отремонтированы посадочные площадки, рассказали в пресс-службе администрации города.

Будущие остановки будут современными: с освещением, видеокамерами, информационными табло и инфракрасными обогревателями.

«Территория при въезде в город давно нуждалась в обновлении. Благоустроить ее просили жители города. На сегодняшний день демонтированы надземные конструкции и входные группы в подземный пешеходный переход», ‒ указали в сообщении.

Сам переход останется открытым. Его также приведут в порядок: сделают ремонт, очистят от мусора и граффити.