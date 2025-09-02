Супруги пытались вывезти из Сургута в Баку полтора миллиона рублей без декларации

Сургутские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы денег. Инцидент произошел при досмотре рейса из Сургута в Баку, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Семейная пара следовала по зеленому коридору, заявляя тем самым отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию. В результате таможенного осмотра ручной клади и багажа таможенники установили наличие у супругов крупной денежной суммы в рублях и азербайджанских манатах. Пассажирскую таможенную декларацию на вывозимые деньги граждане не подавали», ‒ указали в сообщении.

Общая сумма оказалась выше нормы почти на полтора миллиона рублей. Эти деньги изъяли, а в отношении супругов возбудили административное дело о недекларировании валюты.

«Пересечь таможенную границу без декларирования можно при наличии суммы, не превышающей на одного пассажира в эквиваленте 10 тысяч долларов США по текущему курсу валют. Учитываются все наличные деньги: рубли, евро, фунты, манаты или любая другая валюта. При превышении нормы вдвое уже наступает уголовная ответственность», ‒ пояснил и.о. начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.

В таможне уточнили, что это крупнейший случай недекларирования валюты, выявленный с начала 2025 года.