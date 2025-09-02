16+
В сургутские школы пошли 64 тысячи учеников

Сургутяне отметили День знаний

Фото администрации Сургута

1 сентября в Сургуте прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В этом году за школьные парты города сядут около 64 тысяч учеников – почти на тысячу больше, чем в прошлом. Первый звонок прозвучал на школьных дворах, в актовых и спортивных залах, открывая новый учебный год для тысяч сургутских семей.

Особое внимание традиционно было уделено первоклассникам и выпускникам. В школе № 10 с углубленным изучением отдельных предметов с напутственными словами к ребятам обратился глава города Максим Слепов. Он поздравил школьников, педагогов и родителей с началом учебного года: «Наши дорогие первоклассники – вам особые добрые слова сегодня на линейке. Запомните, вы пришли в свой новый дом, где вас ждут, где вам обеспечат не только получение новых знаний, но и тепло, заботу и любовь учителей. Выпускники, помните, что прочные знания, которые вы получаете в школе – это сила, которая позволяет стране развиваться и идти впереди. Ваша учеба – это ваш вклад в будущее Сургута, Югры, России. Дорогие учителя! Спасибо вам за ваш великий труд не только давать знания, но и воспитывать гражданина и патриота. Родителям пожелаю мудрости и спокойствия. Пусть новый учебный год станет для всех временем важных открытий, духовного роста и несгибаемой веры в нашу великую Россию. С Днем знаний! В добрый путь!»

Не менее торжественно встретили 1 сентября и в лицее имени генерал-майора В. И. Хисматулина. Здесь на линейке присутствовали заместитель главы города Владимир Фризен и депутат Государственной Думы Ольга Ануфриева. Почетные гости вручили учащимся кадетские медали «За усердие» I степени за достижения в учебе и активную внеучебную деятельность.

Обращаясь к лицеистам, Ольга Ануфриева подчеркнула значимость их выбора: «Сегодня очень волнительный день. Хочу вас поздравить и поблагодарить одновременно. Благодарю за то, что вы выбрали себе такую цель в своей жизни – это служение Отчизне. Вы понимаете, что сейчас государство прикладывает немало усилий, чтобы наше образование было качественным и у вас были возможности раскрыть все свои таланты. Желаю, чтобы новый учебный год принес вам много увлекательных открытий и полезных знаний. Пусть учителя все доступно объясняют, а уроки будут интересными».

О готовности сургутских школ к новому учебному году рассказала директор департамента образования администрации города Ирина Замятина. По ее словам, в учреждениях провели ремонтные работы, обновили материально-техническую базу, все школы обеспечены учебниками и учебными пособиями. «Это позволит сделать процесс обучения еще более эффективным и интересным», – отметила она.

В 2024 году впервые за парты сядут почти 6 тысяч юных сургутян. Лидером по числу первоклассников традиционно остается школа №9, где сформирован 31 первый класс.

Поздравления сургутянам направил и губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что система образования региона развивается по модели «школа – колледж – вуз – предприятие»: «Наша цель – дать знания и навыки, востребованные в регионе. Для этого мы развиваем научно-образовательные центры, укрепляем материальную базу, поддерживаем перспективные исследования молодых ученых. Делаем все необходимое, чтобы лучшие выпускники оставались учиться и работать в Югре. Успехи и победы наших ребят прославляют автономный округ далеко за его пределами. Это, безусловно, заслуга югорских учителей, преподавателей и наставников. Спасибо вам за мудрость, терпение, за ту искру, которую вы зажигаете в детях!»

Сегодня в 11:26
