ГК «Сибпромстрой» предложила установить памятник чиновнику в Сургуте

В Сургуте может появиться необычный памятник ‒ монумент, посвященный чиновнику. Идею его установки предложил соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук. По его словам, труд госслужащих зачастую недооценивается, хотя именно благодаря им развиваются города.

«У нас было много прекрасных градоначальников. Людей, которые всячески способствуют развитию города и идут во власть. Их сразу надо награждать. Какое надо иметь чувство ответственности, понимать, что ты нужен. И мы не можем обойтись без этой структуры», ‒ рассказал Николай Сторожук журналисту «СургутИнформ-ТВ».

Конкретного вида памятника еще нет.

Кроме того, Сторожук сообщил, что в Белом Яру завершается строительство храма в честь иконы Божьей Матери. Именно там, где в 1881 году побывал цесаревич Николай, планируют установить еще один монумент ‒ на этот раз в память о царской семье.