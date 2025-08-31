В Сургуте реконструированный «Энергетик» принял первый матч Суперлиги

В Сургуте стартовал сезон Суперлиги для мини-футбольного клуба «Факел». Команда провела первый домашний матч против действующего чемпиона – МФК «Ухта» и одержала уверенную победу со счетом 5:3, рассказал глава города Максим Слепов.

«Разделил ликование болельщиков. Тем более, что сургутский «Факел» теперь выступает в Суперлиге. Это стало возможно большому труду спортсменов, тренеров, активной поддержке предпринимательского сообщества. Спорт и здоровый образ жизни – национальный приоритет. Горжусь тем, что 60 процентов команды «Факела» – воспитанники спортшкол Сургута и Югры», – подчеркнул он.

Для проведения матчей на столь высоком уровне в Сургуте реконструировали спорткомплекс «Энергетик», который теперь готов принимать соревнования федерального масштаба. Мэр добавил, что благоустройство территории вокруг арены продолжится.

Сегодня, 31 августа, сургутский «Факел» проведет еще одну встречу с «Ухтой». Градоначальник поздравил команду с победой и пожелал удачи в следующем матче.