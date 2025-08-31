16+
​Ребенок и мама спасены: в Сургуте применили метод, доступный лишь федеральным центрам

В Сургуте впервые применили редкую методику при кесаревом сечении

​Ребенок и мама спасены: в Сургуте применили метод, доступный лишь федеральным центрам
Фото: Лариса Белоцерковцева / vk.com

Врачи Центра охраны материнства и детства Сургута спасли жизнь 27-летней женщине с тяжелым осложнением беременности и ее ребенку. Пациентка поступила с предлежанием плаценты, врастанием в рубец после предыдущего кесарева сечения и высоким риском массивной кровопотери. Для операции собрали команду акушеров, анестезиологов, трансфузиологов и рентген-эндоваскулярных хирургов, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева.

Специалисты впервые в клинике применили высокотехнологичный метод временной баллонной окклюзии аорты, который ранее использовался только в федеральных центрах. Технология позволяет временно перекрыть кровоток и тем самым существенно снизить потерю крови. В итоге она составила всего 600 мл, что считается нормой при таком вмешательстве.

На свет появился мальчик весом 2 460 граммов и ростом 48 сантиметров, с оценкой 7-8 баллов по шкале Апгар. Ребенок находится под наблюдением врачей в детской реанимации, его состояние стабильное. У женщины послеоперационный период проходит без осложнений.


Сегодня в 11:51
