Причиной подтопления на улице Югорской в Сургуте стало незавершенное устройство ливневки

После сильного дождя в Сургуте затопило улицу Югорскую. Вода покрыла тротуары, проезжую часть и газон. Видео с места подтопления поделился местный житель Геннадий С. в комментариях под публикацией главы города Максима Слепова.

В мэрии пояснили, что работы на этом участке еще не завершены. «Ремонт по улице Югорской еще не закончен. На примыкающем проезде Взлетный также проводится ремонт проезжей части и тротуаров. Этим обусловлено скопление дождевой воды».

Подрядная организация пообещала в ближайшее время выполнить понижение ливневых колодцев. Это должно улучшить отток дождевой воды и решить проблему подтоплений.