Сургутские врачи остановили эклампсию и спасли сразу две жизни

В Центре охраны материнства и детства в Сургуте врачи провели уникальную операцию, которая спасла жизнь 26-летней женщине и ее ребенку. Пациентку, беременную первым ребенком на сроке 28 недель, доставили в критическом состоянии: у нее внезапно развились судороги, рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов.

«После обследования был поставлен диагноз – эклампсия. Это одно из самых опасных осложнений беременности, которое угрожает жизни и матери, и ребенка. Состояние пациентки было критическим, поэтому решение об экстренном кесаревом сечении приняли мгновенно. На свет появилась девочка весом 930 грамм и ростом 33 см, с оценкой по шкале Апгар пять-семь баллов. Сейчас малышка находится в реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов», – указал он в своих соцсетях.

Для спасения женщины был создан мультидисциплинарный консилиум. В нем участвовали неврологи Сургутской окружной клинической больницы и анестезиологи-реаниматологи Федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова.

Врачи применили эфферентные методы лечения: удалили избыточную жидкость, стабилизировали гемодинамику и метаболизм. Это позволило вывести пациентку из экламптической комы и купировать отек мозга. Во время операции использовалась гемодиафильтрация крови – технология, которая в критических ситуациях помогает сохранить жизнь.