Сургутян предупреждают о перекрытии дорог в центре города 6 и 7 сентября

В следующие выходные, 6 и 7 сентября, из-за проведения окружной выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» в Сургуте перекроют участок дороги от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед СурГУ. Об этом сообщили в администрации города.

В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта:

автобус №112 от остановки «Университет» будет начинать маршрут от «Газпрома» и дальше следовать по обычной схеме;

при движении от остановки «ДПК Сургутское» конечной также станет «Газпром».

Ограничения будут действовать два дня с 09:00 до 22:00.

Напомним, на ярмарке «Товары земли Югорской» более 100 производителей из разных городов округа представят свою продукцию ‒ от фермерских продуктов и деликатесов до сувениров ручной работы. Для гостей подготовлена концертная программа и творческие площадки.