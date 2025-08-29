Житель Сургута проведет восемь лет в колонии за убийство приятеля

В Сургуте оставили без изменений приговор мужчине, осужденному за убийство знакомого в бытовом конфликте. Трагедия произошла 1 мая 2023 года в одной из квартир города. Алексей Оглы поссорился с приятелем из-за куртки. Словесная перепалка переросла в драку: сначала мужчина напал на Оглы, затем на его брата. В ответ осужденный схватил нож и несколько раз ударил нападавшего. От ранений в шею, грудь и плечо мужчина скончался на месте.

После случившегося Оглы выбросил нож и уехал в Самару, где его позже задержали. В суде он частично признал вину и утверждал, что действовал в состоянии самозащиты, рассказали в группе «Суды Югры» во ВКонтакте.

Сургутский городской суд признал его виновным в умышленном убийстве и назначил наказание ‒ 8 лет и 1 месяц колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 800 тысяч рублей компенсации родственникам погибшего.

Апелляционная жалоба на приговор была отклонена. Суд оставил решение без изменений, признав его законным и справедливым.