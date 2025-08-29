16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,2918   EUR  93,4891  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутяне очищают берега рек и озер от мусора

В Сургуте стартовала очередная акция «Чистый берег»

Сургутяне очищают берега рек и озер от мусора
Фото администрации Сургута

В Сургуте стартовала экологическая акция «Чистый берег», которая проходит в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». В первом этапе массовых субботников приняли участие более тысячи горожан.

Как отметила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко, акция проводится с 2020 года и с каждым разом объединяет всё больше участников. В этом году планируется очистить около 61 километра береговой линии в разных районах города. Только в первом этапе субботников волонтёры убрали свыше восьми локаций, среди которых берега Оби, Саймы, Чёрной и Бардыковки, а также территория вдоль водохранилища Сургутской ГРЭС.

Специалисты «Лесопаркового хозяйства» обеспечили участников всем необходимым инвентарём — перчатками, граблями, лопатами и пакетами для мусора. Волонтёры очищали от бытового и крупногабаритного мусора километровый участок вдоль улицы Речной, где трудились более 200 человек. К акции присоединились общественные организации, трудовые коллективы и представители национально-культурных объединений.

«Наш город – это наш дом. Однозначно надо, чтобы он оставался чистым, опрятным и красивым. Мы ежегодно участвуем в таких экологических мероприятиях. В этот раз мы тоже не остались в стороне, как и многие другие национальные объединения», — отметил председатель региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр «Масторава» Геннадий Наркаев.

Второй этап акции пройдёт в сентябре. Чтобы присоединиться к субботникам, горожанам необходимо пройти регистрацию, после чего организаторы обеспечат их инвентарём. Информация о датах и местах проведения будет опубликована на официальном портале и в социальных сетях администрации Сургута.

В прошлом году в акции приняли участие более семи тысяч человек. Общими усилиями сургутяне собрали около 1100 кубометров мусора — это десятки грузовых машин. В 2025 году организаторы рассчитывают на ещё более масштабное участие горожан, чтобы вместе сделать прибрежные зоны чище и комфортнее.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:40, просмотров: 112, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Медосмотр по-новому, штрафы выше, госпошлины дороже: что ждет водителей с 1 сентября // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 649
  2. ​Максим Слепов рассказал сургутянам о ходе ремонтов на нескольких участках дорог в Сургуте 622
  3. Дорожники Югры рассказали, какие новые технологии применяют при строительстве и ремонте 588
  4. Сургутяне получили премии губернатора Югры в области культуры и искусства 568
  5. ​Жители Югры стали активно искать нянь 559
  6. В российских школах будут изучать песни Shaman'а и Газманова 547
  7. Самый маленький пациент: в Нижневартовске спасли новорожденного весом всего 490 грамм 537
  8. ​Марина Кляпышева: «Сон по 8-10 часов ‒ главный фактор здоровья сердца у школьника» 532
  9. В Югру приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 527
  10. ​В Югорске водитель с двухмесячным стажем попала в ДТП и получила травмы 168
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7201
  2. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 3582
  3. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 2453
  4. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 2416
  5. ​Ярмарка вкуса и цвета: в «Старом Сургуте» прошел праздник «Урожай года – 2025» // ФОТОРЕПОРТАЖ 1892
  6. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 1830
  7. «Мы хотели сделать странную и маленькую игру для небольшого количества людей»: интервью с разработчиком видеоигры Loop Hero 1802
  8. ​Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза 1789
  9. На гастрономическом фестивале в Москве производители Югры продали тонну товаров на 1,3 млн рублей 1752
  10. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 1715
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7201
  2. ​Единственный в истории Сургута 4780
  3. Оборонные комиссии – в действии 4446
  4. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 4311
  5. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 4283
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 4228
  7. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 4116
  8. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4072
  9. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4072
  10. ​Когда будет школа в 35-м микрорайоне? Кто ее построит и за какие деньги? 5 неудобных вопросов «Бруснике» 4059

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика