В Сургуте стартовала очередная акция «Чистый берег»

В Сургуте стартовала экологическая акция «Чистый берег», которая проходит в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». В первом этапе массовых субботников приняли участие более тысячи горожан.

Как отметила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко, акция проводится с 2020 года и с каждым разом объединяет всё больше участников. В этом году планируется очистить около 61 километра береговой линии в разных районах города. Только в первом этапе субботников волонтёры убрали свыше восьми локаций, среди которых берега Оби, Саймы, Чёрной и Бардыковки, а также территория вдоль водохранилища Сургутской ГРЭС.

Специалисты «Лесопаркового хозяйства» обеспечили участников всем необходимым инвентарём — перчатками, граблями, лопатами и пакетами для мусора. Волонтёры очищали от бытового и крупногабаритного мусора километровый участок вдоль улицы Речной, где трудились более 200 человек. К акции присоединились общественные организации, трудовые коллективы и представители национально-культурных объединений.

«Наш город – это наш дом. Однозначно надо, чтобы он оставался чистым, опрятным и красивым. Мы ежегодно участвуем в таких экологических мероприятиях. В этот раз мы тоже не остались в стороне, как и многие другие национальные объединения», — отметил председатель региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр «Масторава» Геннадий Наркаев.

Второй этап акции пройдёт в сентябре. Чтобы присоединиться к субботникам, горожанам необходимо пройти регистрацию, после чего организаторы обеспечат их инвентарём. Информация о датах и местах проведения будет опубликована на официальном портале и в социальных сетях администрации Сургута.

В прошлом году в акции приняли участие более семи тысяч человек. Общими усилиями сургутяне собрали около 1100 кубометров мусора — это десятки грузовых машин. В 2025 году организаторы рассчитывают на ещё более масштабное участие горожан, чтобы вместе сделать прибрежные зоны чище и комфортнее.