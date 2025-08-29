В Сургуте проверяют системы тепла и воды в школах перед запуском отопления

В школах и детских садах Сургута завершается подготовка к отопительному сезону. Примерно из 200 объектов социальной сферы на заключительной стадии проверок остается последний, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Отметим, что перед запуском тепла в социальные учреждения необходимо провести ряд мероприятий, направленных на безаварийную эксплуатацию оборудования в зимний период. Основные работы проводятся совместно с ресурсоснабжающими организациями – СГМУП «Горводоканал» и «Городские тепловые сети». Среди них – гидравлические испытания, промывка сетей тепло- и водоснабжения, а также проверка корректного функционирования всех элементов инженерных сетей», ‒ указали в сообщении.

По итогам проверки каждое учреждение получит паспорт готовности, подтверждающий успешное прохождение испытаний и соответствие объекта требованиям отопительного периода. Объекты социальной сферы уже готовы к предстоящим холодам и отопительному сезону. Он стартует, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов в течении 5-дневного периода.