Глава Сургута проинспектировал ход ремонта дорог

Глава Сургута Максим Слепов продолжает инспектировать объекты, находящиеся в ремонте и строительстве. По итогам очередного выезда он рассказал о состоянии работ на нескольких ключевых площадках города.

В поселке Дорожном на улице Замятинской по просьбам жителей обустраиваются тротуары вдоль проезжей части. Готовность объекта на сегодняшний день составляет около 60%.

На улице Усольцева уже сформирована проезжая часть и активно выкладываются тротуары. Здесь начали использовать плитку нового образца, которая, по словам главы города, более удобна и комфортна для пешеходов.

Работы ведутся и на улице Шидловского — на участке от Привокзальной до Крылова дорожники укладывают выравнивающий слой. Запланирован ремонт проезжей части и заездов во дворы. Согласно контракту, срок окончания ремонта установлен до 30 октября, однако подрядчики рассчитывают завершить работы раньше.

Кроме того, глава проверил ход работ у школы № 25 на улице Декабристов. Здесь на внутриквартальном проезде подрядчики приступили к асфальтированию верхнего слоя. Глава города подчеркнул, что к 1 сентября эти работы должны быть завершены, что особенно важно для школьников и их родителей. В сентябре планируется закончить ремонт и благоустроить прилегающую территорию.