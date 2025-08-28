16+
​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША
Фото: Городской парк культуры и отдыха / vk.com

30 августа

Выставка «Про девочку»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 12:00 до 20:00.

У жителей и гостей Сургута есть несколько дней, чтобы еще раз полюбоваться работами московской художницы Наталии Лукомской, которые представлены на выставке. Картины мастера погрузят участников в мир размышлений о детстве, взрослении и вечных вопросах бытия.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Линии тени»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

Известный сургутский художник и дизайнер Елена Сухова представит несколько своих работ ‒ от камерной черно-белой графики, тонированной акварели, яркой иллюстрации до больших акриловых полотен. Картины сочетают в себе символические образы, нежные женские портреты, ботаническую живопись, а также мощные изобразительные композиции.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музыкально-танцевальная программа для горожан пожилого возраста «В городском саду играет...»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: с 18:00 до 20:00.

Пожилых горожан приглашают на музыкально-танцевальный вечер, который пройдет на ретро-площадке под открытым небом. В этот вечер на территории парка прозвучат известные хиты и танцевальные шлягеры прошлого века.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+

31 августа

Выставка «Про ребят и самокат»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, второй этаж. Время: с 10:00 до 17:30.

На выставке взрослые и юные ребята узнают о жизни детей и подростков в 80-90-е годы, когда в повседневной жизни еще не было современных видов связи и компьютеров. Здесь будут представлены игрушки, школьные принадлежности и головоломки, в которые играли дети в конце прошлого столетия.

Телефон для справок: 23-85-66. Вход свободный. 0+

СтароСургутский АРТ-квартал

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 14:00 до 18:00.

Дети и взрослые могут окунуться в атмосферу семейного праздника, наполненного музыкой, искусством и развлечениями, такими как: вокальные номера, живая музыка, игровая программа, экскурсия «Путешествие по Старому Сургуту», творческие площадки, игры в «Забавном переулке», ремесленная ярмарка, игры ханты и манси на «Стойбище», а также мастер-класс.

Вход свободный. 0+

Выставка «Говорит Сургут»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: с 10:00 до 17:30.

Горожане могут погрузиться в прошлое и узнать, как развивалась история радиосвязи в России. В Сургуте радиосвязь появилась в начале XX века. Выставка раскроет специфику работы радиоузла в нашем городе и познакомит с тем, как использовали радиосвязь в геологических экспедициях Тюменского Севера. На выставке представлены макет первого радиоприемника А.С. Попова, радиостанции 50-60-х гг. XX века и радиоприемник ПР-4-П, прибывший вместе с первым десантом геологов.

Телефон для справок: 23-85-66. Цена билета: от 50 рублей. 12+


Сегодня в 13:32
