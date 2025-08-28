Сургутский район направил 4,6 млрд рублей на улучшение жилищных условий

С начала года в Сургутском районе свои жилищные условия улучшили 990 семей − это более 3,2 тысячи человек. Об этом сообщил в своих соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Всего за весь 2025 год в муниципалитете запланировано решить жилищный вопрос 1,6 тысячи семей. Данная задача обеспечена финансированием в размере порядка 4,9 млрд рублей, где 89% суммы составляют средства округа, еще 11% – района», − подчеркнул он.

Самый большой объем средств − 4,6 млрд рублей − направили на расселение 770 семей из аварийного и фенольного жилья. Также предусмотрена поддержка многодетных, семей с детьми-инвалидами и ветеранов боевых действий.

Отдельное внимание уделили участникам специальной военной операции. В этом году для 29 семей СВО выделили 147,75 млн рублей на приобретение жилья. Кроме того, еще 10 семей воспользовались правом на первоочередное переселение за счет средств прошлого года. В 2024 году помощь по жилью получили 48 семей участников СВО − тогда на эти цели направили 214,6 млн рублей.