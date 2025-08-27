Сургутские подростки нашли лазейки в заборе станции юных натуралистов

Подростки Сургута продолжают гулять по заброшенным зданиям. В соцсетях они делятся местоположением давно пустующих строений и советами, как проникнуть внутрь. На этот раз объектом их внимания стала территория бывшей станции юных натуралистов.

Редакция siapress.ru побывал на месте и заметил поврежденный забор и ямы, с помощью которых можно легко пролезть на территорию. За забором в тот момент находились трое подростков. Корреспондент попытался позвать их, но они быстро пропали из вида.

Редакция направила запрос в администрацию Сургута для уточнения информации. Материал будет дополняться.

Напомним, что местом скопления подростков все еще остается и бывший кинотеатр «Аврора». Хоть двери и окна здания заблокированы, дети проникают во внутрь через подвал соседнего долгостроя.

Ранее стало известно, что станцию юннатов планируют построить на Югорском тракте ‒ за магазином «Лемана Про» рядом с Юнити-парком.