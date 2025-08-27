16+
​В Сургуте соединят Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе новой дорогой

На строительство новой объездной в Сургуте направят более четырех млрд рублей

​В Сургуте соединят Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе новой дорогой
Фото: siapress.ru

С 1 ноября в Сургуте стартует строительство новой объездной дороги, которая соединит Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе. Завершить работы подрядчик должен к 22 сентября 2028 года. Об этом говорится на портале государственных закупок, передает «Сургутская трибуна».

Проект дороги разработала компания «Сибирьтранспроект» за почти пять млн рублей. Новый маршрут проложат от «ГРЭСовского кольца» до кольца у поселка Финский через индустриальную часть города.

По итогам аукциона контракт получила сургутская компания «ЮВиС». Стоимость соглашения составила 4,2 млрд рублей ‒ это один из самых дорогих муниципальных проектов в дорожном строительстве не только в Сургуте и Югре, но и в России. Финансирование разделят на четыре года: примерно по миллиарду ежегодно. Деньги поступят из бюджетов Югры и Сургута, а также по госпрограмме «Современная транспортная система».

Работы включают не только строительство самой дороги, но и переустройство городских коммуникаций: сетей тепло- и электроснабжения, бытовой канализации, создание ливневок и опор освещения. Кроме того, подрядчику предстоит возвести мост через железнодорожные пути, идущие от речвокзала к ГРЭС-2.

Новая объездная станет частью крупной транспортной магистрали, которая соединит Тюменский тракт со вторым мостом через Обь, строительство которого близится к завершению.

В планах мэрии также модернизация Нефтеюганского шоссе с устройством двухуровневых развязок на пересечении с улицами Островского и Маяковского. Однако сроки реализации пока не определены.


Сегодня в 13:38
