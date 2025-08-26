16+
Молодой сургутянин завоевал серебро на чемпионате России по гребному слалому

Сургутянин Алексей Сизов стал призером чемпионата России по гребному слалому

Молодой сургутянин завоевал серебро на чемпионате России по гребному слалому
Фото администрации Сургута

Воспитанник сургутской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Алексей Сизов завоевал серебро на чемпионате России по гребному слалому. Соревнования проходили с 21 по 25 августа в поселке городского типа Богородское Московской области. На старты вышли 247 спортсменов из 18 регионов страны.

Сургут в составе команды представили двое воспитанников «Олимпа». Алексей Сизов сумел показать высокие результаты и занял второе место, став одним из сильнейших спортсменов России в своей дисциплине. Его тренером является Сергей Кулагин, которому также адресовали поздравления за подготовку спортсмена.


Сегодня в 18:41
