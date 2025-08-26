На Черном мысу Сургута убрали стихийную парковку

В Сургуте после вмешательства депутата думы Югры Рината Айсина были убраны автомобили, оставленные у станции технического обслуживания в районе Черного мыса рядом с торговым центром «Витьба».

Парковка у станции была переполнена, из-за чего другие автомобилисты оставляли машины прямо на проезжей части, тротуарах и газонах. По словам депутата, на месте также находились брошенные транспортные средства, которые стояли там продолжительное время. Айсин сообщил, что направил запрос в администрацию города. В результате машины вывезли, а с собственниками транспорта провели разъяснительную работу.

Депутат подчеркнул, что борьба с брошенными автомобилями в Сургуте ведется на основании положения, утверждённого постановлением администрации города от 24 августа 2010 года № 4208.

Он также напомнил, что при обнаружении транспортных средств, припаркованных на газонах, жители могут направлять обращения в контрольное управление администрации, приложив фотографии нарушений.