Сотрудники станции приняли участие в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, баскетболу и другим видам спорта

Соревнования на Сургутской ГРЭС-2 начались 6 февраля 2025 г. Сотрудники станции соревнуются по следующим видам спорта в этом году: волейбол, мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика, шахматы, настольный теннис. Первыми на старт вышли волейболисты. В марте прошли игры по мини-футболу. В августе – легкая атлетика. Осенью начнется турнир шахматистов и турнир по настольному теннису.

Соревнования по легкой атлетике завершились накануне. Они проходили на стадионе «Спортивное ядро». Среди дисциплин – метание гранаты на дальность, прыжки в длину с места и эстафета на 100 метров. Участниками стали четыре команды: цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП), управление, электрический цех, котлотурбинный цех (КТЦ).

Первое место в прыжках заняла команда ЦАСУТП – 7,5 метров. На втором месте расположилась команда КТЦ с результатом 7,46 метров. На третьем месте – электрический цех (ЭЦ) – 7,30 метров и четвертое – «Управление» – 6,92. Результат – это сумма прыжков трех участников каждой команды.

В эстафете быстрее всех пробежала команда КТЦ: 34,63 секунды. Второе место с результатом 37,46 занял ЦАСУТП. Третье время – 38,09 – показало «Управление» и четвертое – 39,09 – электрический цех.

В метании гранат на первом месте с результатом 104,09 метра цех АСУТП. Вторыми стало «Управление», снаряд улетел на отметку 102,6 м. Замыкает тройку лидеров сборная электрического цеха – 99,08 м. Четвертое месту у КТЦ – 93,06 м.

В итоговом протоколе золото в соревнованиях по легкой атлетике у команды ЦАСУТП, серебро взяла команда КТЦ, на третьем месте – ЭЦ, четвертое место заняла команда «Управление».

Первое общекомандное место после трех видов спорта в спартакиаде занимает КТЦ, набравший 9 очков. Второе место у команды «Управление» – 11 очков. На третьем месте с 12 очками расположилась команда ЭЦ. Четвертое место у ЦАСУТП, команда набрала 13 очков.

В конце сентября в шахматном клубе «Ладья» пройдут соревнования по шахматам, а в первой половине октября – по настольному теннису. До конца ноября завершатся соревнования по баскетболу.

Победитель спартакиады получит переходящий кубок, который в прошлом году завоевала команда «Управление».