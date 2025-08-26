Сургутские лихачи сняли опасную поездку на видео и попали в полицию

В нескольких СМИ Сургута разлетелось видео, как двое молодых парней нарушают ПДД ‒ 25-летний пассажир вылезает из окна и садится прямо в проем автомобиля, а в это время его 23-летний друг за рулем маневрирует в потоке машин. Нарушителей быстро нашли и привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

«В этот же день полицейские вызвали нарушителей для разбора их правонарушений. С молодыми людьми проведена профилактическая беседа о недопустимости повтора подобных действий, которые не только нарушают ПДД, но и создают угрозу для жизни других участников дорожного движения», ‒ указали в сообщении.

Как выяснилось, водитель держит права всего месяц. На него составили два протокола: за нарушение правил перевозки пассажиров и за непристегнутый ремень. Пассажиру, устроившему экстремальное шоу в окне машины, выписали штраф по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.