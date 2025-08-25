16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,7498   EUR  93,6274  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутские врачи провели операцию на работающем сердце у 70-летнего пациента

В Сургуте спасли от порока сердца 70-летнего пациента

Сургутские врачи провели операцию на работающем сердце у 70-летнего пациента
Фото Депздрава Югры

В Окружном кардиологическом диспансере Югры врачи совместно с экспертом из Томска провели уникальную операцию на сердце 70-летнему пациенту с тяжёлым аортальным стенозом. Из-за возраста мужчины и сопутствующих заболеваний традиционное протезирование клапана с искусственным кровообращением могло представлять слишком высокий риск.

Заведующий операционным блоком ОКД, кардиохирург Олег Ибрагимов, вместе с коллегами принял решение применить малоинвазивную методику. Доступ к сердцу был выполнен через боковую мини-торакотомию без большого разреза по центру груди. Вмешательство проводилось на работающем сердце под контролем рентгенологического оборудования. Это потребовало слаженной работы сразу двух бригад – кардиохирургической и рентгенохирургической.

Для обмена опытом и проведения мастер-класса в Сургут приехал сердечно-сосудистый хирург НИИ кардиологии Томского НИМЦ Михаил Кузнецов. Его участие позволило внедрить современные практики в региональную медицину.

Результаты оказались успешными: уже на следующие сутки после операции пациент был переведён из палаты реанимации в кардиохирургическое отделение. После прохождения курса медицинской реабилитации мужчина выписан домой. На одном из фото, опубликованных диспансером, он запечатлён рядом со своей дочерью и заведующей отделением медреабилитации Ольгой Золотенковой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:18, просмотров: 119, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 688
  2. В Тюмени прошёл августовский педагогический форум 616
  3. Работа тюменских властей и энергетиков по борьбе с «серым» майнингом принесла первые плоды 585
  4. В Богандинском строят поликлинику для 11 тысяч жителей 473
  5. В Тюменской области школы получат 34 новых автобуса к началу учебного года 461
  6. В Тюменской области стартовал проект «Инклюзивное рукоделие» 449
  7. ​В Сургуте и Нижневартовске под колесами оказались пешеходы: пострадал ребенок и взрослый 279
  8. ​Программирование для детей легко и интересно! 278
  9. ​В Югре начался сезон сбора кедровых орехов 264
  10. ​Поселок Солнечный Сургутского района отметил свое 45-летие 257
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 5640
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 2863
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2133
  4. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1836
  5. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1822
  6. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 1813
  7. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 1752
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 1671
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1626
  10. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1604
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29512
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6988
  3. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 5640
  4. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4630
  5. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4137
  6. ​Единственный в истории Сургута 4066
  7. Оборонные комиссии – в действии 3796
  8. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 3718
  9. Сургут готовит конкурс на застройку Ядра центра города 3709
  10. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 3698

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика