В Сургуте спасли от порока сердца 70-летнего пациента

В Окружном кардиологическом диспансере Югры врачи совместно с экспертом из Томска провели уникальную операцию на сердце 70-летнему пациенту с тяжёлым аортальным стенозом. Из-за возраста мужчины и сопутствующих заболеваний традиционное протезирование клапана с искусственным кровообращением могло представлять слишком высокий риск.

Заведующий операционным блоком ОКД, кардиохирург Олег Ибрагимов, вместе с коллегами принял решение применить малоинвазивную методику. Доступ к сердцу был выполнен через боковую мини-торакотомию без большого разреза по центру груди. Вмешательство проводилось на работающем сердце под контролем рентгенологического оборудования. Это потребовало слаженной работы сразу двух бригад – кардиохирургической и рентгенохирургической.

Для обмена опытом и проведения мастер-класса в Сургут приехал сердечно-сосудистый хирург НИИ кардиологии Томского НИМЦ Михаил Кузнецов. Его участие позволило внедрить современные практики в региональную медицину.

Результаты оказались успешными: уже на следующие сутки после операции пациент был переведён из палаты реанимации в кардиохирургическое отделение. После прохождения курса медицинской реабилитации мужчина выписан домой. На одном из фото, опубликованных диспансером, он запечатлён рядом со своей дочерью и заведующей отделением медреабилитации Ольгой Золотенковой.