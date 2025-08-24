Пулково ограничил прием судов – в Сургуте массово задерживаются рейсы

Сегодня, 24 августа, в аэропорту Сургута фиксируются задержки рейсов, следующих в Санкт-Петербург и обратно. Как следует из онлайн-табло, изменения в расписании коснулись сразу нескольких вылетов, связанных с аэропортом Пулково.

Так, рейс FV6442B авиакомпании «Россия», запланированный на 04:55, был задержан до 18:40. Другой рейс – ЮТ469 – должен был вылететь в 7:40, но был задержан до 14:45.

Информация на скриншоте актуальна на 24.08 (15:00)

Причиной изменений в расписании стала временная приостановка приема и отправки воздушных судов в Пулково. Как ранее сообщали в Росавиации, такие меры принимаются для обеспечения безопасности полётов.

«Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания», – сообщили представители аэропорта Пулково в соцсетях.

Сильные задержки наблюдаются и по другим направлениям: