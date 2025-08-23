Сургутянин попался на интимной переписке со школьницей – при обыске у него нашли наркотики

В Сургуте арестовали неоднократно судимого за тяжкие преступления 36-летнего мужчину, которого подозревают в интимной переписке с несовершеннолетней и сбыте наркотиков. Об этом рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Установлено, что фигурант, осознавая противоправность своих действий, вступил в переписку в социальной сети с несовершеннолетней, в ходе которой обсуждал темы интимного характера», – говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские нашли мобильный телефон, банковские карты и наркотики.

«Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого изъят мобильный телефон, банковские карты, а также 14 полимерных пакетов с контактной застежкой, внутри каждого из которых находилось порошкообразное вещество светло-бежевого цвета. Кроме того, были изъяты 6 свертков из отрезков полимерной липкой ленты черного цвета с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета», – добавили в ведомстве.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что собирался продать наркотики на территории Югры.

Следователи возбудили уголовные дела. На время расследования подозреваемого заключили под стражу.