16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,2548   EUR  93,5049  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте новый учебный год начнут более 63 тысяч школьников

За парты сургутских школ сядут на полторы тысячи детей больше, чем в прошлом году

​В Сургуте новый учебный год начнут более 63 тысяч школьников
Фото: администрация Сургута / vk.com

1 сентября в школах Сургута начнут учиться свыше 63 тысяч детей. Это почти на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году, отметила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина в разговоре с корреспондентом siapress.ru.

Помимо этого, в новом учебном году в расписание добавлен курс истории для 5-7 классов ‒ по три часа в неделю. Также возвращаются уроки труда: девочки будут осваивать шитье, а мальчики ремонт мебели. Для занятий школы полностью оснастили новым оборудованием.

Обновления коснулись и предмета ОБЗР («Основы безопасности защиты Родины»). Все кабинеты приведены в соответствие с федеральными требованиями.

Особое внимание уделили учебникам: все сургутские школы получили их в полном объеме, в том числе по новым предметам. Поставка завершена почти полностью, оставшиеся комплекты доставят к 1 сентября.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:33, просмотров: 62, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Россияне обеспокоены нашествием ядовитых пауков-ос. Вскоре они могут попасть и в Югру 658
  2. Авиапассажиры будут «скидываться» на реконструкцию аэропортов 579
  3. ​В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом 498
  4. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 295
  5. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 278
  6. ​В Нижневартовске Volkswagen влетел в Toyota при выезде со двора: есть пострадавшие 262
  7. ​Дети остались без мест для плавания: «Дельфин» в Сургуте достроят через год 239
  8. ​Переводы в чате: мессенджер MAX встроил банковские услуги 221
  9. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 220
  10. ​Педагоги со всей Югры собрались в Сургуте, чтобы «сверить часы» перед началом учебного года 210
  1. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 2394
  2. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 2006
  3. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1897
  4. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1888
  5. ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды 1742
  6. Сургуту нужно перестроить свою ливневку, как некогда перестроили всю коммуналку 1735
  7. Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона 1516
  8. ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком 1473
  9. ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России 1336
  10. Один заем в одни руки 1327
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29082
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6925
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6521
  4. ​А Сайма ждет… 5124
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4652
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4373
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4191
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4101
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3949
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3689

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика