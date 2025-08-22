За парты сургутских школ сядут на полторы тысячи детей больше, чем в прошлом году

1 сентября в школах Сургута начнут учиться свыше 63 тысяч детей. Это почти на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году, отметила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина в разговоре с корреспондентом siapress.ru.

Помимо этого, в новом учебном году в расписание добавлен курс истории для 5-7 классов ‒ по три часа в неделю. Также возвращаются уроки труда: девочки будут осваивать шитье, а мальчики ремонт мебели. Для занятий школы полностью оснастили новым оборудованием.

Обновления коснулись и предмета ОБЗР («Основы безопасности защиты Родины»). Все кабинеты приведены в соответствие с федеральными требованиями.

Особое внимание уделили учебникам: все сургутские школы получили их в полном объеме, в том числе по новым предметам. Поставка завершена почти полностью, оставшиеся комплекты доставят к 1 сентября.