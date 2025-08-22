В аэропорту Сургута задержали пьяного дебошира из Лангепаса

В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали 42-летнего жителя Лангепаса, который устроил скандал после того, как проспал свой рейс. Об этом сообщили в Сургутском ЛО МВД России на транспорте.

Мужчина ожидал вылета в Самару, распивал алкогольные напитки, а затем уснул. Когда проснулся, попытался пройти на борт другого самолета того же направления, не зная, что его собственный рейс уже вылетел около часа назад. Представители авиакомпании отказались его пропускать.

Лангепасец начал громко возмущаться и ругаться матом. На просьбы успокоиться не реагировал. На место вызвали транспортную полицию.

От прохождения в линейное отделение гражданин отказался и оказал сопротивление, из-за чего полицейские применили физическую силу и надели на него наручники.

Нарушителя доставили в отдел и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался. В отношении дебошира составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Его поместили в специальное помещение для задержанных.

Как уточнили в полиции, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Теперь ему также предстоит оплатить штраф.