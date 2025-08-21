16+
​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША
Фото: Сургутский художественный музей / vk.com

23 августа

Городской праздник «Урожай года»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00.

Жители и гости Сургута могут посетить садово-дачный праздник, на котором будет несколько программа. Среди них:

  • выставка-конкурс «Дары Севера», на которой будут представлены уникальные овощные и фруктовые композиции, креативные фотозоны и необычные арт-объекты ‒ все сделано вручную местными садоводами и фермерами.
  • номинация «Испытай дачу на удачу!», где зрители отправятся в виртуальное путешествие по лучшим дачным участкам сургутян.
  • мастер-классы для всей семьи, активные игры, большая торговая ярмарка и многое другое.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Зумба на свежем воздухе

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, открытая парковка. Время: 12:00.

Любители танцев могут присоединиться к яркому фитнес-событию и станцевать зумбу на свежем воздухе. Рекомендуется взять с собой удобную спортивную одежду и бутылку воды.

Вход свободный. 0+

Музейное занятие «Гордость Югры»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В честь Дня Российского флага в Сургуте пройдет мастер-класс по рисованию акварельного пейзажа. Участникам предстоит нарисовать знаменитый Мост и «триколор».

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Сольный концерт группы «Космопорт17»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу в «Невесомости» состоится сольный концерт местной группы «Космопорт17». Зрители услышат их старые песни в новом исполнении. Также на сцену выйдет секретный гость.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

24 августа

Акция «Неделя возвращения книг»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В Сургуте стартует акция, с помощью который каждый сможет вернуть книгу, попавшую в задолженность по сроку возврата. Для этого нужно найти у себя дома библиотечную книгу или журнал, принести ее в библиотеку и закрыть задолженность.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «Северная Берегиня»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Взрослые и дети могут с помощью текстиля смастерить куклу в северном стиле. Такая поделка станет отличным подарком.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Пилотный концерт проекта Miku Party Night

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В Сургуте впервые состоится вокалоид-концерт, который создан небольшой группой фанатов.

Концерт является не официальным. Билеты выдаются по системе Pay What You Want, без фиксированной минимальной и максимальной суммы. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Вход по виртуальным билетам. 18+


Сегодня в 14:22
