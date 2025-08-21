Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

23 августа
Городской праздник «Урожай года»
Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00.
Жители и гости Сургута могут посетить садово-дачный праздник, на котором будет несколько программа. Среди них:
- выставка-конкурс «Дары Севера», на которой будут представлены уникальные овощные и фруктовые композиции, креативные фотозоны и необычные арт-объекты ‒ все сделано вручную местными садоводами и фермерами.
- номинация «Испытай дачу на удачу!», где зрители отправятся в виртуальное путешествие по лучшим дачным участкам сургутян.
- мастер-классы для всей семьи, активные игры, большая торговая ярмарка и многое другое.
Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+
Зумба на свежем воздухе
Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, открытая парковка. Время: 12:00.
Любители танцев могут присоединиться к яркому фитнес-событию и станцевать зумбу на свежем воздухе. Рекомендуется взять с собой удобную спортивную одежду и бутылку воды.
Вход свободный. 0+
Музейное занятие «Гордость Югры»
Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.
В честь Дня Российского флага в Сургуте пройдет мастер-класс по рисованию акварельного пейзажа. Участникам предстоит нарисовать знаменитый Мост и «триколор».
Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 6+
Сольный концерт группы «Космопорт17»
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.
В эту субботу в «Невесомости» состоится сольный концерт местной группы «Космопорт17». Зрители услышат их старые песни в новом исполнении. Также на сцену выйдет секретный гость.
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+
24 августа
Акция «Неделя возвращения книг»
Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: с 10:00 до 18:00.
В Сургуте стартует акция, с помощью который каждый сможет вернуть книгу, попавшую в задолженность по сроку возврата. Для этого нужно найти у себя дома библиотечную книгу или журнал, принести ее в библиотеку и закрыть задолженность.
Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 6+
Мастер-класс «Северная Берегиня»
Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.
Взрослые и дети могут с помощью текстиля смастерить куклу в северном стиле. Такая поделка станет отличным подарком.
Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+
Пилотный концерт проекта Miku Party Night
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.
В Сургуте впервые состоится вокалоид-концерт, который создан небольшой группой фанатов.
Концерт является не официальным. Билеты выдаются по системе Pay What You Want, без фиксированной минимальной и максимальной суммы. Дополнительную информацию можно найти здесь.
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Вход по виртуальным билетам. 18+