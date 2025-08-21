СК заинтересовался историей пациентки из Сургута, ставшей инвалидом после операции

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал проверить врачей Сургутской травматологии после жалобы пациентки, ставшей инвалидом. Об этом сообщает Информационный центр СК.

«В СМИ и социальной сети сообщается о неквалифицированном оказании медицинской помощи жительнице города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2022 году женщина обратилась в медицинское учреждение, после оперативного вмешательства состояние пациентки ухудшилось, ей потребовалось длительное стационарное лечение. Впоследствии женщине была установлена инвалидность. Обращения в профильные структуры результатов не принесли», − говорится в сообщении.

Следственное управление СК по ХМАО – Югре организовало процессуальную проверку. По поручению Бастрыкина, региональному руководителю СК Михаилу Мокшину предстоит возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Напоминаем, ранее сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег. После чего была организована проверка.