Больше трети всех преступлений в Сургуте − это дистанционные мошенничества

За семь месяцев 2025 года жители Сургута стали жертвами дистанционных преступлений на сумму более 346 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Всего за этот период в городе зарегистрировано 3144 преступления, что на почти 20% больше, чем год назад. При этом больше трети из них − мошенничества и кражи, совершенные дистанционно, через звонки, мессенджеры и сайты объявлений.

Как рассказал врио начальника УМВД Дмитрий Бридня, только за последние сутки в полицию поступили новые заявления:

22-летней сургутянке позвонили якобы из банка и убедили перевести 25 тысяч рублей «на безопасный счет»;

20-летнюю девушку обманули «сотрудники Роскомнадзора». Она не только перевела деньги, но и отдала сбережения матери. В сумме − почти 200 тысяч;

41-летняя жительница города перевела свыше 100 тысяч рублей за несуществующий товар на сайте объявлений;

Женщина 1967 года рождения отдала 200 тысяч рублей, поверив в необходимость «обновления лицевого счета».

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Полиция напоминает: