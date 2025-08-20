Ни один водоем в Сургуте не признан безопасным

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Сургута напомнило горожанам о запрете купания на территории города. Он действует на основании постановления № 5483 от 18 июля 2018 года и связан с тем, что ни один из водоемов в Сургуте не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Пребывание в них может быть опасным для здоровья.

Купание запрещено в том числе и в местах, которые жители традиционно считают подходящими для отдыха. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Так, согласно закону ХМАО – Югры № 102-оз, купание в местах, где выставлены запрещающие знаки или отсутствует оборудование, а также заплывы за буйки караются предупреждением или штрафом от 500 до 2 000 рублей.

Кроме того, если взрослые не обеспечили безопасность детей на водоемах, им может грозить штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей.