В Сургуте обновили столовое оборудование в школах и детсадах

В Сургуте к новому учебному году проводится масштабное обновление оборудования столовых в учреждениях образования.

«Администрация города выделила беспрецедентную сумму бюджетных средств – более 82 млн рублей. Благодаря этому оборудовали и переоборудовали пищевые блоки сразу в 65-и образовательных учреждениях, что значительно превышает показатели прошлого года. Сформирован перспективный план действий на ближайшие годы. Запланировано дальнейшее обновление материально-технической базы школ и детских садов. Будут учтены потребности каждого конкретного образовательного учреждения», – отметила директор департамента образования Администрации города Сургута Ирина Замятина.

Современную технику получат 34 школы, 30 детских садов и одно учреждение дополнительного образования. Новое оснащение позволит упростить и ускорить процесс приготовления блюд.

В числе закупленного оборудования — электронные весы, профессиональные картофелечистки, многофункциональные пароконвектоматы, тестомесильные машины, холодильное оборудование и посудомоечные аппараты.

Так, в школе № 19 появились новые холодильники, жаровой шкаф, мармит для поддержания температуры готовых блюд и посудомоечная машина.

Особое внимание уделяется срокам реализации проекта: всё оборудование должно быть установлено и проверено до начала учебного года, чтобы дети с первых дней могли получать питание в обновлённых столовых.