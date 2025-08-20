На мосту через Обь возле Сургута введут реверсивное движение

16+
На сургутском мосту через Обь на день введут реверсивное движение

Фото t.me/depdorhos

21 августа на автодорожном мосту через реку Обь в районе Сургута имени Валентина Солохина будет введено реверсивное движение. Ограничение связано с проведением работ по восстановлению железобетонных конструкций и устранению повреждений на объекте.

С 9:30 до 20:00 движение транспорта на мостовом переходе будет регулироваться светофорами. На время выполнения бетонных работ и размещения строительной техники на проезжей части возможны кратковременные задержки движения.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее закладывать дополнительное время в дорогу.


Сегодня в 12:03, просмотров: 174, комментариев: 0
Яндекс.Метрика